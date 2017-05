Von Michael Domanig

Grinzens – Auch Tage später ist Susanne Almadin aus Grinzens noch so fassungslos und zornig wie am Morgen des 4. Mai. Da hatte die Hundebesitzerin eine verstörende Entdeckung gemacht: An zwei Stellen vor ihrem Haus fanden sich Stücke von frischer Leberstreichwurst, offenbar gezielt hinterlegt. Das erste größere Stück lag noch auf Privatgrund, vor dem Garten. „Wir haben es erst bemerkt, als es unser Chihuahua Bandito schon im Maul hatte“, berichtet Almadin. „Auf Befehl ließ er es zum Glück gleich wieder fallen. Unsere serbische Mischlingshündin ist dagegen ein wahrer Staubsauger, sie hätte die Wurst sicher sofort geschluckt.“ Nur wenige Meter weiter, in der Kirchgasse, fand sich ein weiteres Bröcklein Streichwurst. „Viele Hunde lieben so etwas“, sagt Almadin. Als sie die Funde näher in Augenschein nahm, fielen ihr seltsame blaue und grünliche Stückchen darin auf, dazu ein sehr unangenehmer Geruch. Ihr Verdacht: Es könnte sich um Giftköder handeln. „Also habe ich zunächst meinen Tierarzt in Innsbruck konsultiert. Dort meinte man, das schaut nach Gift aus, und hat mich weiter zum Amtstierarzt verwiesen.“

Aufgrund des konkreten Verdachts habe man die Proben zur Laboruntersuchung an die Giftzentrale in München geschickt, bestätigt Amtstierarzt Josef Oettl, mit einem Ergebnis sei erst in zehn bis 14 Tagen zu rechnen.

Allgemein empfiehlt Oettl, sich bei Verdacht auf einen Giftköderfund zunächst an den praktizierenden Tierarzt zu wenden, „der kann schon vieles ausschließen“. Auch die Untersuchungsstelle der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in Innsbruck sei in solchen Verdachtsfällen ein Ansprechpartner. Daneben sei jedenfalls auch eine Anzeige bei der Polizei sinnvoll, „dann ist das Ganze dokumentiert“.

Anzeige hat Almadin bereits erstattet, zudem wird das Grundstück in Grinzens ab sofort videoüberwacht. In den sozialen Medien wurde Almadins Beitrag inzwischen hundertfach geteilt. Auch die Gemeinde ersucht per Homepage um erhöhte Vorsicht und etwaige Hinweise. „Die Besitzerin schaut besonders genau auf ihre Tiere, hat sie gut unter Kontrolle“, weiß BM Anton Bucher, umso unverständlicher sei die Sache.

„Sollte es sich wirklich um einen Giftköder handeln, könnte das für jedes Lebewesen gefährlich sein“, ergänzt Almadin. „Allein in unserem Haus leben fünf Kinder.“