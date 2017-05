Ob Verhetzung, Beleidigungen oder Kinderpornografie. Im Internet wiegen sich viele Personen in trügerischer Sicherheit. Wird doch gerade dort jeder vermeintlich anonyme Schritt einer IP-Adresse zugeordnet und dokumentiert. Eine Erkenntnis, die letzten Jänner auch ein Unterländer erlangen musste. War er doch Fahndern über eine Porno-Tauschbörse ins Netz gegangen. Dort hatte der Tiroler im Tausch gegen einschlägiges Bildmaterial 61 Kinderpornobilder und 41 solcher Videos erhalten. Als dann die Kriminalpolizei vor der Türe des Mannes stand, wurden erst einmal die Computer konfisziert. Eine gutachterliche Auswertung (Kosten 16.000 Euro) ergab schnell, dass das pornografische Material nicht nur abgespeichert, sondern auch hochgeladen worden war. Der Ausrede des am Landesgericht wegen pornografischer Darstellung Minderjähriger Angeklagten, dass es sich bei den Darstellern ja schon fast um Erwachsene gehandelt hätte, trat Staatsanwältin Andrea Walder entgegen. Demnach fällt nämlich auch das Betrachten von 14- bis 17-Jährigen unter Kinderpornografie. Der Angeklagte zu Richterin Sandra Presslaber: „Ich hoff’ halt, dass Sie mich jetzt nicht einsperren, denn man weiß ja, was das dann im Gefängnis heißt.“ Die Richterin: „Bis drei Jahre Haft drohen Ihnen für eine solche Weitergabe! Mildernd ist aber, dass Sie nun bereits freiwillig in Therapie sind.“ Als Damoklesschwert ergingen fünf Monate Haft nochmals bedingt, dazu 960 Euro Geldstrafe. Da der Unterländer mittellos ist, dürfte die Republik auf den Gutachterkosten sitzenbleiben.

Unbedingte zweieinhalb Jahre Haft setzte es gestern hingegen für einen Innsbrucker. Der 33-Jährige hatte laut Staatsanwalt Robert Mader mindestens ein Viertel Kilo Kokain unter Freunde gebracht. Auch die schwangere Verlobte ließ er mitkonsumieren. Vor Gericht sprach die Frau als Zeugin von rund 30 Gramm. Die Richterin errechnete jedoch eher 180 Gramm des weißen Gifts. In diesem Fall gut, dass der Angeklagte das Kokain vor dem Verkauf (100 Euro pro Gramm) immer noch gestreckt hatte. Aufgrund einer bereits bestehenden Vorstrafe drohten dem Innsbrucker bis zu siebeneinhalb Jahre Haft. Gegen das Urteil berief er trotzdem sofort: „Frau Rat! Wie Sie das auch begründen – ich versteh das Urteil nicht!“ (fell)