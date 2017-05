Die deutsche Bundespolizei hat in Sachsen einen Mann gefasst, der unter 22 verschiedenen Identitäten lebte. Der 31-Jährige ging den Beamten am Sonntag bei einer Kontrolle auf einer Autobahn ins Netz, wie die Polizei am Montag in Pirna mitteilte. Dabei stellte sich heraus, dass er bereits 2012 wegen schweren Bandendiebstahls und Wohnungseinbruchsdiebstahls verurteilt worden war.

Der Straftäter wurde in die Justizvollzugsanstalt Dresden gebracht. Dort muss er den Angaben zufolge nun seine Haft von 884 Tagen absitzen. (APA/AFP)