Arnsberg - Bei einer Bluttat im Sauerland hat eine Mutter offenbar zunächst ihre beiden Töchter und danach sich selbst getötet. Die Leichen der sechs und sieben Jahre alten Kinder und der 44-jährigen Frau wurden am Sonntag in einer Wohnung in Arnsberg gefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Nach ersten Ermittlungen könnte die Mutter ihre Kinder und sich selbst vergiftet haben.

In der Wohnung wurde laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft eine Kanüle gefunden. In den Ellbogen der Kinder und der Frau wurden demnach bei der Obduktion Einstiche entdeckt. Genauere Erkenntnisse soll nun eine toxikologische Untersuchung bringen.

Die Ermittler vermuten als möglichen Auslöser für die Tat "die Angst vor einer bevorstehenden Wegnahme der Kinder". Laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft gab es eine Auseinandersetzung um das Sorgerecht. Die Mutter lebte demnach allein mit ihren Kindern. (APA, AFP)