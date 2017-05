Hall in Tirol – Zwei unbekannte Personen haben von einem Pensionisten in Hall einen vierstelligen Eurobetrag erbeutet. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag in Hall. Gegen 15.45 Uhr fragten die beiden Unbekannten einen 73-Jährigen aus Gnadenwald, ob er ihnen zwei Euro wechseln könne. Der Pensionist griff nach der Geldtasche. Als er nach dem Münzfach suchte, langte eine der Personen nach der Geldtasche – unter dem Vorwand, ihm helfen zu wollen. Durch diesen Trick dürfte der Unbekannte an das Geld gelangt sein. (TT.com)