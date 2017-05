Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Bad Dürkheim – Im Sommer des Jahres 2014 schockierten in ganz Österreich Kuhattacken auf Almwanderer. Im Pinnistal bei Neustift endete ein derartiger Angriff einer Mutterkuh auf eine deutsche Spaziergängerin sogar tödlich.

Rückblende: Die damals 45-Jährige aus Rheinland-Pfalz war mit ihrem angeleinten Bullterrier-Hund auf dem Fahrweg zur Pinnisalm unterwegs. 50 Meter vor der Alm, im Weidegebiet, griffen sie – vermutlich aufgrund des Bellens des Hundes – plötzlich rund zehn Mutterkühe und zehn Kälber an. Die Wanderin wurde dabei von den Tieren auf die Wiese gedrängt und mit Hörnern attackiert. Als sich die Tiere wieder entfernt hatten, leisteten Augenzeugen sofort Erste Hilfe. Zu spät: Die langjährige Tirol-Urlauberin erlag noch im Pinnistal ihren schweren inneren Verletzungen.

Ein Ereignis im Zuge einer Urlaubswanderung, das an Tragik kaum zu überbieten ist und schon in den letzten Jahren zu umfassenden Diskussionen in ganz Tirol geführt hatte. Diese werden ab heute bei Landwirten, Liftbetreibern, Tourismusverbänden und dem Land weitergehen.

Denn obwohl die Staatsanwaltschaft Innsbruck den Landwirt als Tierhalter der Kuhherde nach eingehenden Ermittlungen Ende 2014 „freigesprochen“ hatte, bringen die Hinterbliebenen der Getöteten nun gegen den Bauern eine Schadenersatzklage in der Höhe von 359.905 Euro ein. Der Witwer und dessen Sohn begründen den Klagsbetrag mit Begräbniskosten und sonstigen Aufwendungen, Schmerzensgeld aus Trauer- sowie Schockschaden und Unterhaltsentgang.

So vertreten die Deutschen zu Sorgfaltspflichten von Tierhaltern eine ganz andere Meinung als die heimische Anklagebehörde in ihrer „äußerst bedenklichen und unverständlichen“ Entscheidung. Diese hatte ja damals alle Ermittlungen wegen mangelnden Verschuldens eingestellt, da der Landwirt schon vor dem Vorfall im Nahebereich der Tiere mehrsprachige Schilder angebracht hatte, dass es sich bei den Weidetieren um Mutterkühe handeln würde und somit unbedingt Abstand zu halten wäre. Auch hatte der Tierhalter dabei noch näher erklärt, dass Mutterkühe instinktiv ihre Kälber schützen. Auch hatte die Staatsanwaltschaft damals keinen Hinweis gefunden, dass sich dieselben Tiere schon früher gegen Wanderer aggressiv gezeigt hätten.

Die Kläger behaupten in ihrer Klage am Innsbrucker Landesgericht indes, dass der Pinnisweg durch sein hohes Fahrzeugaufkommen erst einmal gar kein normaler Wanderweg sei. Trotzdem überlasse der Landwirt die Mutterkühe faktisch sich selbst – obwohl jedem (sorgfältigen) Bauern das erhöhte Aggressionspotenzial von Mutterkühen bekannt sein müsste. Zu haften habe der Bauer nunmehr deshalb, da er eben diesem erhöhten Gefährdungspotenzial nach den Regeln der Tierhalterhaftung rechtswidrig und schuldhaft in keiner Weise Rechnung getragen habe.

Schon ein einfacher Weide¬zaun hätte laut Klägern bereits genügt, um den Unfall zu verhindern. Eine Absicherungsmaßnahme, die als jedenfalls zumutbar eingeschätzt wird. Dies zeige sich schon allein deshalb, da der Beklagte nach dem Vorfall umgehend einen zweifachen Weidezaun entlang des Pinnisweges errichtet hätte.

Wie schon vor der Anklagebehörde argumentiert der Landwirt auf die Klage, dass es keinerlei Verpflichtung gebe, Wege von Weideflächen abzugrenzen. Dies sei weder ortsüblich noch zumutbar. Ortsüblich in Tirol sei vielmehr die freie Haltung von Rindern auf Almen. Auch könnten durch eine Einzäunung des Weideviehs beispielsweise Wasserstellen nicht mehr erreicht werden. Zudem habe der Tierhalter gleich mehrfach auf Hinweisschildern auf Mutterkühe und damit verbundene Gefahren hingewiesen.

Um allfällige Warnhinweise und Aufklärungspflichten geht es auch bei der Streitverkündung gegen die Hochstubai-Liftanlagen. Diese hatten das Unfallopfer erst zum Gipfel befördert. Daher müssen die Lifte ihre Fahrgäste auch über Gefahren am nachfolgenden Abstieg aufklären.