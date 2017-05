Lienz – Die Osttiroler Polizei ist auf der Suche nach Vandalen, die in der Nacht auf Dienstag enormen Sachschaden in der Bezirkshauptstadt anrichteten. Die Unbekannten beschädigten zwischen 1 Uhr und 1.20 Uhr in der Kärntnerstraße und Marcherstraße mehrere Gegenstände. So warfen sie vor einem Gastronomiebetrieb zwei große Blumentöpfe um und beschädigten eine Brunnenanlage, einen Automaten für Hundesäckchen sowie 15 Beleuchtungskörper einer Brückenanlage.

Um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Lienz wird ersucht. (TT.com)