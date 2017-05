Bari – Die italienische Polizei hat einen somalischen Schlepper-Ring gesprengt, der Migranten über Italien nach Deutschland und in andere nordeuropäische Länder geschleust haben soll. „Das Ziel war häufig Deutschland, aber auch die Schweiz, Frankreich oder Schweden“, sagte der zuständige Polizeibeamte in Bari, Annino Gargano, am Mittwoch.

Die kriminelle Organisation habe Migranten aus Aufnahmelagern auf Sizilien und auf dem süditalienischen Festland mit falschen Papieren versorgt und ihnen so die Reise durch das europäische Schengengebiet ermöglicht, so Gargano. Die Polizei fasste demnach vier Männer in den süditalienischen Städten Bari und Catania. Drei von ihnen kamen ins Gefängnis, einer steht unter Hausarrest. Eine Frau, die sich bereits in Salerno im Gefängnis befand, erhielt zusätzlich einen Arrestbefehl. Zehn weitere Männer seien auf der Flucht. Für sie wurden europäische Haftbefehle ausgestellt. Gegen sie wird unter anderem wegen Beihilfe zur illegalen Migration und Korruption ermittelt. (APA/dpa)