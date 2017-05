Rom/Catania – Die italienische Polizei hat in der sizilianischen Hafenstadt Catania zwei mutmaßliche libysche Schlepper festgenommen. Einem der beiden wird eine Verwicklung in einen Mord an einem 21-jährigen Flüchtling vorgeworfen. Der junge Mann war laut Zeugen erschossen worden, weil er sich geweigert hatte, einem Schlepper seine Baseball-Kappe zu geben.

Der verdächtige Libyer sei nicht beschuldigt, den 21-Jährigen selbst erschossen zu haben, berichteten italienische Medien am Donnerstag. Die beiden Festgenommenen waren am vergangenen Samstag in Catania mit 394 Migranten gelandet. An Bord des Schiffes Phoenix der Hilfsorganisation MOAS befand sich auch die Leiche des getöteten Flüchtlings. (APA)