Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Für Gerichtspsychiater Miklos Marosi war der Fall gestern am Landesgericht klar. ICD 10 F 91 heißt die Störung, an der ein gestern wegen Freiheitsentziehung angeklagter Schüler leidet. Die Störung ist für Außenstehende kaum zu erkennen. Sie betrifft das Sozialverhalten und Emotionen, beschränkt sich aber allein auf den familiären Rahmen. Marosi: „Diese Personen sind nach außen völlig unauffällig. Innerhalb der Familie fokussiert sich die Störung jedoch meist auf ein, zwei Personen, über Grausamkeiten, Destruktivität, dem Zerstören von deren Gegenständen oder sogar Brandlegung.“ Im Fall eines Tiroler Schülers richten sich diese Aggressionen gegen die Großmutter und die Stiefmutter.

Im Fall der 80-Jährigen äußerte sich dies letzten Sommer in einer massiven Freiheitsentziehung durch den Enkel. So hatte dieser seine Oma in deren Schlafzimmer geführt und sie nach Angaben vor der Polizei gezwungen, sich erst niederzuknien und dann auf den Boden zu legen – um ihm zuzuhören. Über drei Stunden spielte die Rentnerin trotz Schmerzen das Spiel mehr oder weniger geduldig mit. Nachdem ihr der Schüler aber auch noch kurz den Mund zugehalten hatte, begann sie zur vierten Stunde hin, um Hilfe zu schreien.

„Ja, ich habe ihr den Mund zugehalten. Ich hatte Angst, dass die Nachbarin kommt und ich dann mit der Oma nicht mehr reden kann!“ Gehalten oder verletzt wollte der Schüler die 80-Jährige aber nie haben: „Ich habe ihr nur 40- bis 50-mal gesagt, dass sie in die Hocke gehen solle. Ich wollte sie nie verletzen, sondern maximal nerven.“

Gegen ihr Enkerl wollte die Oma übrigens nicht aussagen. Verteidiger Laszlo Szabo wies zudem darauf hin, dass sich der Bursche bereits in Therapie befinde. Vier Monate Haft und eine Anstaltseinweisung ergingen deshalb bedingt.