Mexiko-Stadt/San Fernando – Bewaffnete Angreifer haben im Nordosten von Mexiko eine Menschenrechtsaktivistin getötet. Die Täter hätten Miriam Rodriguez Martinez in San Fernando im Bundesstaat Tamaulipas vor ihrem Haus erschossen, berichtete das Nachrichtenmagazin „Proceso“ am Donnerstag. Die Regionalregierung bestätigte den Vorfall und kündigte Ermittlungen an.

„Wir werden nicht zulassen, dass der Tod von Miriam Rodriguez eine weitere Statistik wird“, schrieb Gouverneur Francisco Garcia Cabeza de Vaca auf Twitter. Rodriguez vertrat rund 600 Familien von Verschleppten in der Region. Ihre eigene Tochter wurde 2012 entführt und getötet. Einer der Täter war im März mit knapp 30 weiteren Häftlingen aus dem Gefängnis geflohen.

In San Fernando ereigneten sich einige der schwersten Verbrechen der jüngeren mexikanischen Geschichte. 2010 töteten mutmaßliche Mitglieder des Verbrechersyndikats Los Zetas in der Ortschaft 72 Migranten. Ein Jahr später wurde dort ein Massengrab mit 193 Leichen entdeckt. (APA/dpa)