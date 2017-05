Erpfendorf – Sechs Stunden lang hielt ein Banküberfall mit anschließender Geiselnahme die Einsatzkräfte in Atem. Der bewaffnete Täter verschanzte sich Freitagvormittag in einer Bank in Erpfendorf. Die Verhandlungsgruppe der Polizei überzeugte schließlich den 28-Jährigen am Nachmittag, seine Geisel frei zu lassen. Dem Mann geht es laut Polizei den Umständen entsprechend gut.

Gegen 15.30 Uhr gab der Geiselnehmer schließlich auf. Der Tiroler entwaffnete sich, verließ die Bank. Cobra-Beamte nahmen ihn sofort fest und brachten ihn weg, wie TT-Redakteur Harald Angerer von vor Ort berichtet.

Das Drama begann nach 9 Uhr: Der 28-Jährige rief ein Taxi nach Kirchdorf ließ sich zu der Bank in Erpfendorf fahren. Kurz vor 9.30 Uhr betrat er den Schalterraum – begleitet von dem Taxilenker. Die beiden Männer kannten sich offenbar schon zuvor. Mit einer Waffe bedrohte der Täter dann die Bankangestellte. Er forderte die Frau auf, die Bank zu verlassen. „Das ist etwas atypisches“, sagte Einsatzleiter Edelbert Kohler bei einer Presskonferenz am Abend.

Der Geisel – dem Taxilenker – legte der 28-Jährige dann auch noch einen Sprengstoffgürtel um. Der war – wie sich später herausstellte – mit Steinen gefüllt. Die Faustfeuerwaffe stellte sich als Softgun heraus.

Die gesamte Belegschaft des Geldinstituts konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Bankangestellte alarmierte die Polizei – und schon wenig später waren die ersten Beamten vor Ort.

Der Bereich um die Bank wurde stundenlang großräumig abgesperrt. 26 Gebäude, darunter die Schule und der Kindergarten, wurden geräumt, insgesamt 74 Menschen evakuiert.

Die Landespolizeidirektion Tirol richtete einen Einsatzstab ein. Spezialkräfte der Exekutive, darunter das Sondereinsatzkommando Cobra und ein Sonderermittlerteam aus Bayern, waren im Einsatz. Auch vier Scharfschützen wurden eingeflogen. Insgesamt waren rund 200 Einsatzkräfte vor Ort.

Schon nach kurzer Zeit konnte das Verhandlungsteam telefonisch Kontakt zum Bankräuber und auch zur Geisel aufnehmen. Gleich zu Beginn erklärte der Täter, dass er das Bankgebäude mit Sprengfallen gesichert habe. Und dass er die Tat schon länger geplant habe.

Die weiteren Gespräche seien konstruktiv verlaufen, der 28-Jährige sei nur selten aggressiv gewesen. Der Eindruck der Spezialisten: Der Tiroler hätte auch seinen eigenen Tod in Kauf genommen. Unterdessen plante die Cobra, wie ein Zugriff von statten gehen könnte.

Doch schließlich schafften es die Verhandler, ihn zur Aufgabe zu bewegen. Der bislang völlig unbescholtene 28-Jährige ließ die Geisel frei und stellte sich. „Eine Verzweiflungstat“ vermuten die Ermittler hinter dem Überfall. „Eine Kurzschlusshandlung“, sagte Landespolizeidirektor Helmut Tomac. (TT.com)