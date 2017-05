Von Harald Angerer

Kirchdorf – Und plötzlich war es vorbei mit der beschaulichen Idylle in Erpfendorf. Um 9.27 Uhr betraten zwei junge Männer die Bank im Kirchdorfer Ortsteil. Was folgte, war ein Großalarm: bewaffneter Raubüberfall und Geiselnahme mit einer Sprengstoffweste. Diese Meldung ließ eine Hundertschaft der Polizei anrücken. „Der Täter hat ein Taxi geordert, um zur Bank zu fahren. Er hat mit dem Taxifahrer die Filiale betreten, die Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und sie aufgefordert, die Bank zu verlassen“, schildert der Leiter im Einsatzstab, Edelbert Kohler, das „atypische Verhalten“ des Mannes.

Für die Polizei stellte sich diese letztlich als Verzweiflungstat heraus, wie Landespolizeidirektor Helmut Tomac erklärte. Die Ausgangslage für die Beamten habe sich zudem über den Tag verändert: von einem Bankraub hin zu einer Geiselnahme. Es sei wohl eine Kurzschlusshandlung des 28-jährigen Einheimischen gewesen, weil sich vieles im Leben des Täters nicht so entwickelt hatte wie erhofft.

200 Polizisten im Einsatz

Doch bis er seine Geisel um 15.25 Uhr freigelassen und dann sich letztendlich um 15.30 Uhr gestellt hatte, hielt der Ort den Atem an. Ein Großeinsatz wurde ausgelöst – dabei waren an die 200 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz; darunter auch die Verhandlungsgruppe, die Cobra und auch das Sondereinsatzkommando Südbayern. „Die Zusammenarbeit war hervorragend“, betont Tomac. Zuerst galt es aber, die Umgebung der Bank zu sichern, da eine Sprengstoffbedrohung vorlag. Im Umkreis des Tatortes befinden sich unter anderem der Kindergarten und die Volksschule von Erpfendorf. Etwa 18 Kindergartenkinder und knapp 40 Volksschüler wurden als Erstes evakuiert, danach die gesamten Anrainer. Insgesamt mussten 26 Gebäude geräumt werden, dabei waren 74 Personen betroffen. „Zuerst durften wir nicht mehr raus aus dem Geschäft, dann wurden wir aufgefordert, den Laden zu verlassen“, schildert etwa der Betreiber des angrenzenden Lebensmittelgeschäftes.

Scharfschützen und Hubschrauber

Nach nur 25 Minuten war bereits die Verhandlungsgruppe vor Ort und nach 45 Minuten die erste Cobra-Gruppe. Nicht weniger als sechs Hubschrauber waren im Einsatz, um die Einsatzkräfte in den Ort zu bringen. Scharfschützen wurden platziert. „Wir waren sehr schnell in Kontakt mit dem Täter. Die Gespräche verliefen sehr sachlich, er war nur sehr selten aggressiv. Das konnten wir aber auch schnell wieder beruhigen“, erklärt Hannes Strobl, Leiter der Verhandlungsgruppe. Der Mann dürfte die Tat schon länger geplant haben. Dazu hatte er auch Sprengstoffattrappen und eine Sprengstoffwesten-Attrappe hergestellt. Bewaffnet war der Mann mit einer Softgun – wie sich aber erst im Nachhinein herausstellte.

Neben den Verhandlungen wurden auch Zugriffspläne ausgearbeitet, wie der Leiter der Cobra-Einsatzgruppe, Harald Gonner, schilderte. Doch der Einsatz habe sich in den sechs Stunden sehr stark verändert. Durch die Verhandlungen und die Hintergrundrecherchen in seinem Umfeld wurde immer mehr klar, dass es der junge Mann in Kauf nahm, bei dem Vorfall sein Leben zu lassen. „Wir mussten daher sehr sensibel vorgehen“, sagt Tomac.

Festnahme ohne Gegenwehr

Als der Täter dann die Aussichtslosigkeit des Unterfangens erkannte, habe er die Geisel freigelassen, erklärt der Verhandlungsleiter. Diese wurde vor der Bank von der Cobra in Empfang genommen. Eine schwer bewaffnete Einheit näherte sich dazu im Schutz eines Fahrzeugs dem Gebäude und nahm die Geisel, einen 32-jährigen Erpfendorfer, mit. Ähnlich dann die Vorgangsweise, als sich der Täter ergeben hat. Wieder näherte sich das Fahrzeug der Bank, in dessen Schutz die Cobra-Einheit. Der Mann ließ sich aber ohne Gegenwehr festnehmen und wurde abtransportiert.

Täter und Opfer hätten sich gekannt, mehr wollte Tomac über deren Beziehung noch nicht sagen, auch nicht, wieso der Taxifahrer und dann spätere Geisel mit in die Bank gegangen war. Hier gebe es noch Einvernahmen, im Laufe des heutigen Samstags soll es dazu weitere Informationen durch das Landeskriminalamt geben.

Froh ist Bürgermeister Gerhard Obermüller, dass es keine Verletzten gab. „So etwas will man in seiner Gemeinde wirklich nicht erleben. Gut, dass alles glimpflich ausgegangen ist“, sagt Obermüller in einer ersten Stellungnahme.