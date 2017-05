Erpfendorf – Sechs Stunden lang hielt ein Banküberfall mit anschließender Geiselnahme die Einsatzkräfte in Atem. Der bewaffnete Täter verschanzte sich Freitagvormittag in einer Bank in Erpfendorf. Die Verhandlungsgruppe der Polizei überzeugte schließlich den Bankräuber am Nachmittag, seine Geisel frei zu lassen. Dem Mann geht es laut Polizei den Umständen entsprechend gut.

Gegen 15.30 Uhr gab der Geiselnehmer schließlich auf. Er entwaffnete sich, verließ die Bank. Cobra-Beamte nahmen ihn sofort fest und brachten ihn weg, wie TT-Redakteur Harald Angerer von vor Ort berichtet.

Der Banküberfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr. Bei der Geisel handelte es sich um keinen Bankangestellten. Die gesamte Belegschaft des Geldinstituts konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen, teilte die Polizei mit. Der Bereich um die Bank wurde stundenlang großräumig abgesperrt, Gebäude wurden evakuiert.

Die Landespolizeidirektion Tirol richtete einen Einsatzstab ein. Spezialkräfte der Exekutive, unter anderem das Sondereinsatzkommando Cobra und ein Sonderermittlerteam aus Bayern, sind im Einsatz. Auch vier Scharfschützen wurden eingeflogen. (TT.com)