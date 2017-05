Beim Einführen von Kriegsmaterial aus dem Ausland sollte man vorsichtig sein. Dies spürte 2014 wohl auch der Mitarbeiter einer Tiroler Fahrzeugfirma, die damals Produkte beim serbischen Rüstungs- und Kriegsgerätetestzentrum präsentiert hatte. Dort stach dem 31-jährigen ein Granatwerfer ins Auge, der es im offenbar angetan hatte. Darauf lud er den Werfer kurzerhand in das Spezialfahrzeug, das später über eine Spedition wieder nach Tirol gebracht worden war. Das Büro des Mannes war für das Kriegsgerät dann aber wohl nicht der geeignete Aufbewahrungsort. Wegen Vergehens nach dem Kriegsmaterialiengesetz musste sich der Waffenfreund deshalb gestern am Landesgericht verantworten. „Ich hab echt nicht gewusst, was das Teil sein sollte. Für mich war das einzig ein Souvenir aus Serbien“, verantwortete sich der 31-Jährige. Angesichts von Unbescholtenheit und geklärten Sachverhalts stellte Richter Norbert Hofer die Gewährung einer Diversion in den Raum. Der Angeklagte sparte sich gerne die Vorstrafe, muss dafür aber insgesamt 1000 Euro an die Republik überweisen. Der Granatwerfer geht zurück nach Serbien.

Seiner Freundin imponieren wollte hingegen ein 49-jähriger Innsbrucker. Dazu hatte sich der Arbeitslose erst 5000 Euro ausgeliehen und sie gemeinsam mit der neuen Flamme aufgebraucht. Als alles Geld weg war, trafen per Post aber dennoch immer wieder Pakete mit Champagner, Designermode und neuester Literatur ein. Die mitgesandten Rechnungen bezahlte der Mann allerdings in 42 Fällen nicht, sondern sammelte sie allesamt in einem Schließfach. „Sie hatten doch nicht ansatzweise die Chance, die bestellten Waren jemals zurückzuzahlen“, wetterte der Strafrichter. Aufgrund von Vorstrafen musste der Innsbrucker den Bestellbetrug teuer bezahlen. Zu 18 Monaten Gefängnis kam der Widerruf von sechs Monaten dazu. (fell)