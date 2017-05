Innsbruck – Die Mehrdienstzeiten bzw. Überstunden bei der Polizei führen immer wieder zu Diskussionen. Die Polizeigewerkschaft kritisiert in regelmäßigen Abständen, dass die Mitarbeiter am Anschlag arbeiten. Andererseits werden Überstunden auch deshalb geleistet, weil sie für die Polizisten einen Zuverdienst ermöglichen.

In den vergangenen Jahren hat sich die Situation aber zugespitzt: Verantwortlich dafür sind u. a. Dienstzuteilungen in andere Polizeiinspektionen, Karenzierungen und die Herabsetzung der Wochenarbeitszeit für einzelne Beamte. Kürzlich nannte Landespolizeidirektor Helmut Tomac einen Bedarf von 200 Polizeischülern, um altersbedingte Abgänge in den nächsten Jahren aufzufangen und auf neue Herausforderungen zu reagieren. Ein Beispiel dafür ist die Flüchtlingskrise.

Noch liegen keine endgültigen Zahlen vor, aber im Jahr 2016 haben die rund 2000 Polizisten in Tirol von Jänner bis Oktober 339.785 Überstunden geleistet. Den Rekordwert von 2015 mit den zusätzlichen Diensten wegen des Bilderberg-Treffens und des G7-Gipfels in Bayern (446.897 Überstunden) wird man zwar nicht erreichen, aber sicher deutlich über dem Niveau von 2014 liegen. Damals wurden 378.033 Überstunden getätigt.

Aus einer Antwort von Innenminister Wolfgang Sobotka (VP) auf eine Anfrage im Bundesrat geht hervor, dass im Vorjahr in den Polizeiinspektionen, die sich im Verantwortungsbereich der Landespolizeidirektion Tirol befinden, 62 Planstellen nicht besetzt waren. Ein Umstand, der auch im jüngsten Bericht der Volksanwaltschaft des Parlaments aufgegriffen wurde.

In ihrem Auftrag haben Expertenkommissionen im Vorjahr österreichweit 47 Polizeiinspektionen besucht, darunter auch die Polizeiinspektion Reichenau in Innsbruck. Ernüchterndes Fazit: Die Kommissionen stellten in Gesprächen mit Bediensteten in vielen Polizeiinspektionen eine hohe Arbeitsbelastung aufgrund vieler geleisteter Überstunden fest. „In den meisten Fällen war dies auf eine personelle Unterbesetzung der Dienststelle zurückzuführen. In der Polizeiinspektion Reichenau waren vier Planstellen nicht besetzt und deshalb lag die Zahl der im Jahr 2015 geleisteten Überstunden zwei Drittel über dem Durchschnitt der Landespolizeidirektion Tirol“, heißt es. Der Nationale Präventionsmechanismus (Präventive Menschenrechtskontrolle der Volksanwaltschaft) schlägt deshalb Alarm. Für die Kontrolleure ist es nachvollziehbar, dass Krankenstände, Zuteilungen und Ausbildungen sowie Versetzungen und Ruhestände zu einem Personalstand führen können, der zeitweise unter dem organisatorisch vorgesehenen Dienststand für die einzelne PI liegt. „Überdurchschnittlich hohe Überstundenzahlen sollten aber durch organisatorische Maßnahmen vermieden werden, da sich Stress und Überbelastung auch negativ auf angehaltene Personen auswirken können.“

In der Tiroler Polizei gab es im Vorjahr wie gesagt 75 Dienstzuteilungen, 93 Polizisten hatten eine verminderte Wochenarbeitszeit und 35 waren in Karenz.

Ein Kritikpunkt anderer Art trifft die Polizeiinspektion Kufstein. Dort kritisiert die Volksanwaltschaft die im Keller des Gebäudes gelegenen Hafträume. Eine der Zellen war nicht vandalensicher ausgeführt, die Beleuchtung der Hafträume unzureichend. Außerdem sei es in den Hafträumen zu Exzessen gekommen. Leider, so die Volksanwaltschaft, habe es das Innenministerium abgelehnt, die Hafträume zu verlegen. (pn)