Innsbruck – Mehr als sechs Stunden dauerte am Freitag eine Geiselnahme in einer Bankfiliale im Kirchdorfer Ortsteil Erpfendorf. Die Polizei konnte diese, wie berichtet, unblutig beenden. Das Opfer, ein Taxifahrer, war noch während des Polizeieinsatzes vom mutmaßlichen Täter, einem 28-jährigen Einheimischen, freigelassen worden. Wenig später gab der Mann auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte er schon einen höheren Geldbetrag in die mitgebrachte Tasche gepackt und wollte nach Freilassung seiner Geisel noch ein Fluchtfahrzeug bestellen.

Im Zuge der Einvernahme lichteten sich nun auch die Nebel zu dessen Motiv. Wie der Chef des Landeskriminalamtes, Walter Pupp, gegenüber der TT bestätigt, soll der Mann erhebliche Geldsorgen haben. Daher auch der von langer Hand geplante Banküberfall. Aber auch die Geiselnahme dürfte nicht aus einer Kurzschlusshandlung heraus, sondern ebenso minutiös vorbereitet worden sein.

Messer und Softgun im Gepäck

Denn der Taxifahrer dürfte schon in der Wohnung als Geisel genommen worden sein und den Täter zur Filiale gefahren haben. Zunächst hatte der Täter dem Taxifahrer vorgemacht, es würde sich um einen Umzug handeln. Als der Bekannte in der Wohnung eintraf, nötigte ihn der 21-Jährige dann, eine Bombenattrappe anzuziehen.

Gemeinsam fuhren sie dann zur Bank. Die Geisel selbst musste die Polizei per Telefon alarmieren. Durch intensive Gespräche des polizeilichen Verhandlungsteams – auch mit Unterstützung von Verwandten des Geiselnehmers – konnte der Mann aber schlussendlich zur Aufgabe überredet werden. Wie sich später herausstellte, hatte der 28-Jährige neben der Softgun auch mehrere Messer dabei. Wie Pupp gegenüber der APA erklärte, habe er aber wohl niemandem etwas antun wollen. „Wer wurde von hohen Schulden gequält“. Das Opfer, so Pupp, sei dementsprechend geschockt, aber wohlauf. Der Täter sitzt derzeit in Verwahrungshaft in Innsbruck. (mami/TT.com/APA)