Wörgl – Der Fall der tot im Inn aufgefundenen 26-jährigen Mutter aus Wörgl könnte eine neue Wende bekommen: Wie am Sonntag bekannt wurde, wurde ein naher Verwandter der Unterländerin am Samstag zum dritten Mal verhaftet.

Erst im April war der Antrag der Staatsanwaltschaft aufgrund vorgebrachten dringenden Mordverdachts von der zuständigen Ermittlungsrichterin zum zweiten Mal abgelehnt und der Mann auf freien Fuß gesetzt worden. Das Oberlandesgericht Innsbruck hat vergangenen Freitag einer dagegen erhobenen Beschwerde der Staatsanwaltschaft Folge gegeben und entschieden, dass der Beschuldigte wegen dringenden Verdachts des Mordes in Untersuchungshaft zu nehmen ist. Der Mann wurde daher am Samstag wiederum festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck überstellt.

Verdächtiger beteuerte immer wieder seine Unschuld

Wie bereits mehrmals berichtet, war die verheiratete Mutter von zwei Buben seit Anfang Februar abgängig. Die 26-Jährige war nach der Arbeit im Kundler Pharma-Unternehmen Sandoz nicht nach Hause gekommen. Die Leiche der Frau wurde dann Anfang April im Inn bei Kirchbichl gefunden. Der Verwandte der Frau war bereits zuvor wegen Mordverdachts verhaftet worden. „Wir mussten ihn beim ersten Mal vor allem deshalb gehen lassen, da wir keine Leiche hatten und eine Bluttat nicht beweisen konnten“, sagte Thomas Willam, Sprecher der Staatsanwaltschaft, damals zur Tiroler Tageszeitung. Der Verdächtige hatte stets beteuert, mit dem Verschwinden der Frau nichts zu tun zu haben.

Die Polizei geht davon aus, dass der (nun erneut verhaftete) Mordverdächtige sie von der Arbeit abgeholt hatte. Dass die Frau untertauchte und ihre zwei bzw. vier Jahre alten Kinder dabei zurückließ, galt von Anfang als unwahrscheinlich. Der Bruder der Wörglerin gab an, dass die arrangierte Ehe vor dem Aus stand.

Ergebnis aus Graz noch ausständig

Immer noch ungeklärt ist, wie die Frau ums Leben gekommen ist. Allerdings ist aufgrund des Ergebnisses der gerichtsmedizinischen Untersuchung ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen. Das Ludwig-Bolzmann-Institut in Graz wurde mit weiteren gerichtsmedizinischen Untersuchungen beauftragt, deren Ergebnisse noch ausstehen. In zwei Wochen muss vom Gericht die Frage der Fortdauer der Untersuchungshaft neuerlich geprüft werden. (TT.com, APA)