Bogota - Eines der Wohnhäuser der kolumbianischen Drogenbarons Pablo Escobar in Medellin soll einem Park zum Gedenken an die Opfer des Kartellchefs weichen. "Wir werden das Gebäude abreißen und dort einen Park zu Ehren der Opfer anlegen", kündigte Bürgermeister Federico Gutierrez in einem am Sonntag veröffentlichten Interview der Zeitung El Tiempo an.

Das Gebäude Monaco liegt in einem eleganten Stadtteil von Medellin und gehört dem kolumbianischen Staat. Zuletzt posierte der US-Rapper Wiz Khalifa vor dem Haus. Bürgermeister Gutierrez verurteilt die Verehrung von Escobar immer wieder. "Wenn Menschen, die so viel Schaden angerichtet haben, zu Idolen erklärt werden, dann ärgert mich das. Nicht nur als Bürgermeister, sondern als Mensch", sagte er.

Escobar und sein Medellin-Kartell dominierten in den 1980er Jahren den internationalen Kokain-Schmuggel und waren für den Tod Tausender Menschen verantwortlich. Nachdem Escobar dem kolumbianischen Staat den Krieg erklärt hatte, wurde er 1993 von der Polizei erschossen. Wegen seiner Wohltaten für Bewohner von Elendsvierteln gilt Escobar noch immer zahlreichen Menschen als Held. (APA, dpa)