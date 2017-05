St. Johann – Nach drei Unbekannten sucht die Polizei von St. Johann in Tirol derzeit. Sie sollen am Samstag zwischen 19.30 und 20 Uhr über den Skikeller in eine Pension eingebrochen sein.

Dort durchsuchten sie dann die Räume und nahmen schließlich einen kleinen Möbeltresor und Schmuck mit. Über die Höhe des Sachschadens ist derzeit nichts bekannt. Hinweise sind an die Polizeidienststelle St. Johann unter Tel. 059133/7208 erbeten. (TT.com)