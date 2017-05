Panama-Stadt – Die Polizei in Panama hat in einer Bucht im Südwesten des Landes mehr als 1500 Kilogramm Kokain beschlagnahmt. Die Drogen seien nach einer Verfolgungsjagd von Verdächtigen auf einer Insel im Golf von Chiriquí gefunden worden, teilten die Behörden am Sonntag mit.

Panama liegt auf der schmalen Landbrücke zwischen Süd- und Nordamerika. Wer Drogen aus den Anbaugebieten im Süden auf dem Landweg in die USA bringen will, muss das kleine Land durchqueren. (APA/dpa)