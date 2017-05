Rom – Die italienische Polizei hat bei einer Razzia gegen die ‚Ndrangheta, die Mafia in der süditalienischen Region Kalabrien, 68 Personen festgenommen. Sie gehören dem einflussreichen Clan Arena an, teilte die Polizei am Montag mit. Die Festgenommenen werden unter anderem beschuldigt, aus der Verwaltung eines Flüchtlingslagers in Crotone Gewinne geschlagen zu haben.

Den Mafiosi wird auch Erpressung, Waffenhandel, Steuerbetrug sowie illegale Wetten vorgeworfen, berichtete die Polizei. Der sizilianische Staatsanwalt Carmelo Zuccaro, der derzeit Ermittlungen über mögliche Verbindungen zwischen Hilfsorganisationen und Schleppern im Mittelmeer führt, hatte vergangene Woche vor dem Interesse mafiöser Organisationen an Geldern für die Flüchtlingsversorgung gewarnt. (APA)