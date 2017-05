Von Angela Dähling

Kaltenbach – Das Hotel „Das Kaltenbach“ des Kaltenbacher Gemeindevorstands Stephan Haas („Freie Bürgerliste“) beschäftigt weiterhin Behörden und Gerichte. Wie berichtet, fehlt u. a. für die private Zufahrtsstraße die wasserrechtliche Bewilligung. Laut Gutachten der Wildbach- und Lawinenverbauung sorgt die Zufahrt für eine Erhöhung der Hochwassergefahr durch den veränderten Abfluss in dem HQ30-Bereich des Reisachbaches. Die Bezirkshauptmannschaft hatte bereits im Jänner per Bescheid angeordnet, die Hotelzufahrt sowie einen auf derselben Grundparzelle errichteten Feldstadel und eine Geländeaufschüttung bis 28. Februar zu entfernen. Haas berief dagegen. Er ist, wie berichtet, der Ansicht, er hätte keinen positiven Baubescheid für sein Hotel von der Gemeinde und BM Klaus Gasteiger („Bürgermeisterliste“) erhalten dürfen ohne dauerhaft gesicherte Zufahrt.

Inzwischen hat das Landesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 11. April festgehalten, dass die von Haas geforderte aufschiebende Wirkung der Beschwerde ausgeschlossen wird. Das Gericht beruft sich dabei auf das Gutachten des WLV-Amtssachverständigen, in dem von „Gefahr in Verzug“ und daher von der Notwendigkeit der ehestmöglichen Entfernung der Geländeaufschüttung und der Hotelzufahrt die Rede ist. Von der Gefahrenerhöhung sei auch der Aufenthaltsbereich von Menschen und das Eigentum Dritter betroffen. Das öffentliche Interesse habe Vorrang vor den wirtschaftlichen Interessen des Beschwerdeführers.

Als die TT Haas mit diesem Urteil konfrontiert, behauptet dieser: „Wir haben Beschwerde eingereicht und was die Zufahrt betrifft, wurde der Beschwerde stattgegeben.“ Es seien Gerichtsverfahren parallel am Laufen. „Wir haben gewonnen, die Hotelzufahrt darf bleiben, wir brauchen allerdings eine wasserrechtliche Bewilligung, um die wir angesucht haben.“ Auf die Bitte, besagtes Urteil der TT zu übermitteln, ließ Haas über seinen Anwalt zwei Seiten davon an die Redaktion schicken. Daraus ging jedoch keine Urteilsbegründung hervor. Auf die Bitte, das gesamte Urteil zu schicken, antwortete der Anwalt, dass sein Mandant die Übermittlung weiterer Unterlagen nicht wünsche. „Aus dem Urteil ergibt sich jedenfalls, dass der Beschwerde hinsichtlich der Hotelzufahrt vollinhaltlich Folge gegeben wurde und der Bezug habende Spruchpunkt im angefochtenen Bescheid der BH Schwaz ersatzlos behoben worden ist“, heißt es weiter im Anwaltsschreiben.

TT-Recherchen ergaben, es ging in dem Urteil lediglich um einen Formalfehler: Der BH-Bescheid hätte auf den Namen Stephan Haas lauten müssen, er war aber auf dessen Vater ausgestellt. Davon, dass die Hotelzufahrt bleiben darf, kann also keine Rede sein. Ein neuer Bescheid mit dem richtigen Namen wurde inzwischen ausgestellt und die Bezirkshauptmannschaft hat Haas eine Nachfrist zum Rückbau der Zufahrt gestellt. „Inzwischen gibt es einen Antrag zur Bewilligung der Zufahrt mit Schutzmaßnahmen. Die Ersatzvornahme ist nicht durchführbar, weil das Bewilligungsverfahren anhängig ist“, erklärt Markus Gasser, Leiter der Naturschutzabteilung. Darin sei auch von der Absicht, ein Schutzbecken zu errichten, die Rede. Dadurch ließe sich das Problem mit den nicht bewilligten Bauten lösen. Haas’ Liste und jene von Elke Platzer hatten im März mit ihrer Stimmenmehrheit im Gemeinderat im Zusammenhang mit einer Grundverpachtung an die Firma Empl beschlossen, dass das Geschiebebecken gebaut werden soll. Obwohl Herber­t Empl sagt, er brauche das Becken nicht, und WLV-Gebietsleiter Josef Plank erklärte: „Das Schutzbecken hat keine hohe Priorität.“ BM Klaus Gasteiger kündigt an, gegen den Beschluss eine aufsichtsbehördliche Beschwerde einzubringen.