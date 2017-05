Innsbruck - Wie im Wilden Weste­n ging es im Novembe­r vor der Innsbrucker Mause­falle am Südring zu. Ein 44-Jähriger war in Streit geraten und hatte laut Staatsanwaltschaft ein Klappmesser aus fünf Metern Entfernung gegen drei Türsteher geworfen. Das Messer prallte jedoch auf die Wand und traf einen Passanten, der dadurch Schnittverletzungen erlitt. Darauf stieg der 44-Jährige in sein Auto und fuhr damit solange den Gehsteig vor dem Lokal entlang, bis er gegen eine Mauer prallte. Etliche Personen mussten dadurch zur Seite springen, um nicht niedergefahren zu werden. Nach kurzer Flucht konnte der Tiroler festgenommen werden. Nach einer Anklage wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung und Gemeingefährdung drohen ihm bei Schuldspruch nun bis zu zehn Jahre Haft. Der 44-Jährige leugnet indes beide Tatvorwürfe, wird aber von Zeugen belastet. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

15 Monate Haft für sechs Gramm Cannabis



Ein überraschendes Ende fand indes ein Drogenprozess für einen Nordafrikaner. Der einschlägig vorbestrafte Asylwerber hatte vor zwei Monaten Kontakt zu einem verdeckten Ermittler der Wiener EGS-Drogenfahnder aufgenommen. Sechs Gramm Cannabis sollten den Besitzer wechseln. Dann kam aber eine kurze U-Haft dazwischen, nach deren Ende der Dealer sofort wieder mit dem Ermittler Kontakt aufnahm. Aufgrund offensichtlicher Uneinsichtigkeit setzte es beim Prozess dann für sechs Gramm Cannabis 15 Monate Haft. Dazu wurden noch drei einst bedingte Monate widerrufen. Direkt nach dem Urteil klickten noch im Saal die Handschellen. (fell)