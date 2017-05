Von Thomas Hörmann

Söll, Innsbruck – Liebe war sein Motiv, doch jetzt empfindet der mutmaßliche Mörder von Antonis C. nur noch Reue: „Mein Mandant bedauert zutiefst, was er getan hat“, sagt dessen Münchner Anwalt Georgios Vlachopoulos. Und die Beziehung zur Ehefrau des Opfers ist mittlerweile Geschichte – „er hat ein absolut distanziertes Verhältnis zur Mitbeschuldigten“, erklärt sein Strafverteidiger.

Ein Verhältnis, das im Herbst zu einem zunächst rätselhaften Mord auf dem Parkplatz Steinerne Stiege neben der Eiberg-Bundesstraße bei Söll geführt hat. Am Morgen des 9. November entdeckte ein Lkw-Fahrer in einem Gebüsch eine Leiche. Wie die Obduktion ergab, ist der unbekannte Mann durch zehn Schüsse in die Brust regelrecht hingerichtet worden. Ein Mord wie aus dem Drehbuch eines Mafia-Thrillers.

Tatsächlich aber war es eine Beziehungstat. Zunächst ergaben die Ermittlungen, dass es sich beim Opfer um den in München lebenden Griechen Antonis C. handelte. Fünf Tage nach dem Mord stießen Münchner Kriminalisten auf einen Landsmann und Freund des Opfers, in dessen Wohnung sie die Mordwaffe, eine Kleinkaliber-Pistole, fanden. Der 28-jährige Koch mit griechischen Wurzeln gab auch zu, seinen Freund während eines gemeinsamen Ausflugs in der Nähe von Söll erschossen zu haben. Der Grund: Der Mordverdächtige hatte hinter dem Rücken seines Landsmannes eine Beziehung mit dessen deutscher Ehefrau begonnen. Und die soll den 28-Jährigen „zur Tat animiert haben“, sagt Vlachopoulos. Eine Ansicht, die auch das Gericht teilt – die Frau des Mordopfers wurde vier Tage nach ihrem heimlichen Geliebten festgenommen. Beide Verdächtigen befinden sich in der Innsbrucker Justizanstalt in Untersuchungshaft.

Für den mutmaßlichen Mörder spielte auch Rache als Motiv eine Rolle: Rache für die Schläge, die seine Geliebte von ihrem Ehemann regelmäßig erhalten haben soll. Wie sein Anwalt verrät, ist der 28-Jährige mittlerweile nicht mehr davon überzeugt, dass die angebliche Komplizin tatsächlich misshandelt worden war. Und auch sonst sei von der einstigen Liebe nichts mehr übrig: „Es besteht kein Verhältnis mehr“, erklärt der Münchner Anwalt: „Mein Mandant weiß, dass er ein großes Übel angerichtet hat. Er bereut die Tat zutiefst, nimmt psychologische Hilfe in Anspruch und hat große Schuldgefühle.“ Nicht nur wegen seines getöteten Freundes. Sondern auch wegen dessen sechsjähriger Tochter, die ihren Vater und je nach Ausgang des Verfahrens auch die Mutter verlor. „Mein Mandant will das Kind so gut es geht unterstützen.“

Apropos Verfahren – ein Termin für den Beginn des Mordprozesses steht noch nicht fest. „Wir warten auf den Abschlussbericht des Landeskriminalamtes“, beschreibt Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft, den Stand des Ermittlungsverfahrens. Erst dann kann die Anklage formuliert und ein Termin für das Gerichtsverfahren festgelegt werden.