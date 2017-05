Schwaz, Ebbs - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde sowohl in Schwaz als auch in Ebbs eingebrochen. Auf einer Baustelle in Ebbs brachen unbekannte Diebe einige Baucontainer auf. Mehrere Funkgeräte wurden gestohlen, wie Polizei berichtet. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war am Montagnachmittag noch nicht einwandfrei geklärt.

Ein ebenfalls bisher unbekannte Täter brach zwischen Mitternacht und 4.30 Uhr in ein Gasthaus im Bezirk Schwaz ein. Der Dieb verschaffte sich laut Polizei über einen Lagerraum Zutritt. Mit Fäustlingen schlug er die Verglasung der Außentür ein, öffnete diese mit dem innen noch steckenden Schlüssel und gelangte dadurch in den Gastraum.

Er floh mit mehreren Zigarettenpackungen, die er aus einer Schublade kramte, und einem Geldbetrag im unteren dreistelligen Euro-Bereich. (TT.com)