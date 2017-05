Innsbruck - Ein 14-Jähriger ging am vergangenen Dienstag, gegen 7.45 Uhr am Morgen, auf der Langstraße in Innsbruck in Richtung Norden. Dann überquerte er bei grünem Ampellicht die Gumppstraße.

Als er in der Mitte des Zebrastreifens angelangt war, wurde er von einem abbiegenden dunkelfarbenen Wagen gestreift und dabei leicht verletzt. Der Schüler ging eigenständig in die Innsbrucker Klinik, um sich untersuchen zu lassen.

Die Polizei sucht derzeit nach dem Lenker des dunklen Autos, da dieser nach dem Zwischenfall ohne anzuhalten und Hilfe zu leisten weiterfuhr. Zweckdienliche Hinweise werden an die Verkehrsinspektion Wilten unter der Tel. 059133/7591 erbeten. (TT.com)