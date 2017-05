Wörgl – Ein maskierter Täter hat am Montag kurz vor 15 Uhr eine Apotheke in Wörgl überfallen. Mit einer Pistole in der Hand forderte der Unbekannte von den Angestellten drei Packungen Substitol – ein Drogenersatzmittel. Mit einer Packung des Medikaments flüchtete er schließlich zu Fuß, berichtete die Polizei.

Sofort wurde eine Großfahndung eingeleitet, an der neben mehreren Polizeistreifen auch das Einsatzkommando Cobra, Hundeführer sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt waren. Die Suche nach dem Mann verlief bisher erfolglos.

Der Gesuchte ist ca. 1,80 Meter groß. Er war mit einem Strumpf maskiert und trug dunkle Jeans, eine schwarze Jacke und dunkle Schuhe. (TT.com)