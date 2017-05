Wörgl – Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei jenen Mann ausforschen, der am Montag kurz vor 15 Uhr eine Apotheke in Wörgl überfallen hatte. Es handelt sich um einen 39-jährigen Mann aus dem Bezirk Kufstein.

Maskiert und mit einer Pistole in der Hand hatte der Mann am Montag von den Angestellten drei Packungen Substitol – ein Drogenersatzmittel – gefordert. Mit einer Packung des Medikaments war er zu Fuß geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Großfahndung, an der neben mehreren Polizeistreifen auch das Einsatzkommando Cobra, Hundeführer sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, verlief zunächst ohne Erfolg.

Nach Veröffentlichung des Fahndungsbildes gingen wertvolle Hinweise aus der Bevölkerung ein, die schließlich zur Festnahme des Täters führten. Der Tiroler wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck gebracht. (TT.com)