Kitzbühel – Einen Sachschaden von mehr als tausend Euro richteten Sprayer zwischen dem 1. und 15. Mai an den Außenwänden der Toilettenanlage am Schwarzsee an. Dort sprühten sie die Wände mit Farbspray an.

Die Polizei Kitzbühel bittet um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)