Mexiko-Stadt – Während des Gottesdienstes in der Kathedrale von Mexiko-Stadt ist ein Priester niedergestochen worden. Vor den Augen von Dutzenden Gläubigen ging der Angreifer mit einem Messer auf den Geistlichen los, der gerade die Messe las, und stach ihm in den Nacken, wie die Behörden am Montag (Ortszeit) mitteilten. Anschließend versuchte er zu fliehen, wurde jedoch noch in der Kirche gefasst.

Der verletzte Priester wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei erklärte. Zur Identität des Angreifers wollte sie keine Angaben machen. Die Staatsanwaltschaft erklärte, der Mann bezeichne sich selbst als „Künstler“ und gebe an, er sei US-Bürger. Er weigere sich, ein Motiv für seine Tat anzugeben.

Das Gotteshaus ist die größte Kathedrale Lateinamerikas. Es liegt am zentralen Zocalo-Platz, auch Platz der Verfassung genannt, und ist ein beliebtes Touristenziel. (APA/AFP)