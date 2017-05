Innsbruck – Eine Serbin war in den letzten Jahren immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Schon damals dürfte die Psychose der 50-jährigen Wörglerin ein Auslöser dafür gewesen sein. Im Oktober erlangte sie jedoch tirolweite Bekanntheit, nachdem die Polizei nach einem blutigen Überfall auf eine 83-Jährige erst ein Raubgeschehen mit Mordvorsatz nicht ausgeschlossen hatte.

Rückblende: Am Abend des 11. Oktober rief die Rentnerin den Notruf und schilderte, dass sie eine Fremde in der eigenen Wohnung eingesperrt habe. Als die Exe­kutive schließlich bei der Wohnanlage eingetraf, fand man die 83-Jährige allerdings schon blutüberströmt auf dem Boden. Die Serbin war indes über den Balkon geflüchtet. Die Verletzungen am Kopf der Rentnerin wiesen auf massive Tritte gegen den Schädel hin. Wenig später konnte die 50-Jährige als Täterin ausgeforscht werden. In ihrer Wohnung fanden sich Schmuckstücke, Parfums und ein Raumspray der 83-Jährigen. Diese verstarb drei Wochen später an einem Herzinfarkt. Was erst naheliegend mit der Tat zusammenhängend schien, könnte aufgrund der Vorerkrankung der Frau laut Gerichtsmedizin auch ein Zufall gewesen sein.

Am Dienstag vor einem Schwurgericht ging es deshalb gestern um Raub und versuchten Mord für sechs wuchtige Tritte. Von vornherein stand jedoch fest, das es dafür keine Bestrafung geben wird.

So führte Gerichtspsychiater Gerhard Stahr klar aus, dass die 50-Jährige bei der Tat auf jeden Fall unzurechnungsfähig war. Demnach würde sich bei der Frau ihre bipolare affektive Psychose immer mehr manifestieren. Gründe dafür seien die Erkrankung, mangelnde Intelligenz, ein chaotisches Leben und fehlende Krankheitseinsicht. Das Krankheitsbild entspricht einer seelischen Abartigkeit höheren Grades, die die Gefahr weiterer schwerer Straftaten mit sich bringt. Stahr: „Man kann sie nicht einfach entlassen und sich selbst überlassen!“

Die 50-Jährige hörte es und bestritt jede Tötungsabsicht: „Einer alten Frau etwas anzutun – das wäre ja eine Sünde!“ Schon alleine wegen der Gefährlichkeit entschieden die Geschworenen einstimmig auf Anstaltseinweisung. (fell)