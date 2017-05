Innsbruck – An einem Oktoberabend rief eine 83-Jährige die Polizei um Hilfe. Bei Eintreffen der Polizei lag die Rentnerin aber schon blutüberströmt in ihrer Wörgler Wohnung. Die hatte zuvor laut Zeugen eine 50-jährige Serbin über den Balkon verlassen. Mit dabei: Wertgegenstände aus dem Besitz der Pensionistin. Noch am selben Abend wurde die Täterin verhaftet. Rund drei Wochen später verstarb die 83-Jährige an einem Herzinfarkt. Ob dieser mit den massiven Tritten zusammenhing, die der Rentnerin durch die 50-Jährige zugefügt worden waren, konnte nicht erwiesen werden.

Die Staatsanwaltschaft geht nach den Ermittlungen aber von versuchtem Mord aus. Laut psychiatrischem Gutachten war die 50-Jährige zur Tat jedoch unzurechnungsfähig. Die Frau leidet an einer Geisteskrankheit. Am Dienstag beschäftigen sich nun Geschworene mit der Frage einer Anstaltseinweisung der 50-Jährigen. Der Prozess ist bis 18 Uhr anberaumt. (fell)