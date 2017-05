Kopenhagen – Wegen geplanter Anschläge auf zwei Schulen hat ein Gericht in Dänemark eine 17-Jährige am Dienstag wegen Terrorismus schuldig gesprochen. Die Richter waren überzeugt, dass die zum Islam konvertierte Dänin von ihrem Zimmer im dänischen Kundby aus Kontakt zur Terrormiliz IS (Daesh) aufgenommen hatte und innerhalb kürzester Zeit radikalisiert wurde.

Die Ermittler hatten in ihrem Zimmer unter anderem verschiedene Chemikalien und Anleitungen zum Bau von Sprengstoff gefunden. Im Jänner 2016 war die Jugendliche festgenommen worden. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft. Das Strafmaß sollte zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt werden. (APA/dpa)