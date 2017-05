Im November klickten für einen Innsbrucker wegen des Verdachts des Mordversuchs die Handschellen. Der 42-Jährige hatte zuvor mit seiner Lebensgefährtin gestritten und war dabei total ausgerastet. Dabei hätte es abends so nett werden sollen. Gut gelaunt war der Innsbrucker von der Arbeit heimgekommen und wollte noch einen Freund einladen. Doch dann hatte er gleich in der Wohnung bemerkt, dass seine Lebensgefährtin offenbar bereits tief ins Glas geschaut hatte. Die Reaktion fiel fürchterlich aus. So packte der Mann die Frau, warf sie zu Boden, schlug ihr brutal ins Gesicht und setzte sich auf ihren Brustkorb. Dort fuhr er der „Freundin“ auch noch mit einer Stricknadel ins Ohr und fesselte sie zum Schluss noch mit dem Gürtel an den Handgelenken. Erst im Februar wurde der Brutalo wieder aus der Untersuchungshaft entlassen. Vor allem nachdem klar geworden war, dass sich die Lebensgefährtin – das Paar ist heute noch zusammen – beim Strafprozess der Aussage entschlagen würde. Gestern am Landesgericht ging es deshalb nicht mehr um Mordversuch, sondern um schwere Körperverletzung. Die Notwehrversion des Mannes ließ Richter Bruno Angerer aber nicht mehr gelten. Zu eindeutig war laut Gerichtsmedizin das Verletzungsbild bei beiden Personen verteilt. Angerer: „Bei Ihnen wurden Bagatellverletzungen festgestellt, die Verletzungen der Frau sprechen jedoch Bände!“ Bei einem Strafrahmen von fünf Jahren Haft und sieben Vorstrafen wurde die Sanktion dann zum Fingerzeig für solche Straftäter: Eineinhalb Jahre Gefängnis ergingen nicht rechtskräftig.

Wegen fahrlässiger Körperverletzung mussten sich hingegen gestern vor Richter Günther Böhler der Kundendienstbetreuer und eine Mechanikergesellin eines bekannten Autohauses verantworten. Sie hatten einen Lehrling entgegen den Jugendschutzbestimmungen beim Ausbau der Benzinpumpe eines Ferrari mitarbeiten lassen. Dabei ließ man den mit Benzin durchnässten Burschen mit einem Akkuschrauber noch die Schelle des Benzinschlauchs entfernen. Dabei kam es zur Entzündung und zu schweren Brandverletzungen beim Lehrling. Um die Möglichkeit von allfälligen Diversionen zu klären, wurde vertagt. (fell)