Nachdem die Wiener Polizei am Montag Fotos dreier Kreditkartenbetrüger veröffentlicht hatte, haben sich diese am Dienstag der Polizei gestellt. Zuvor hatten sie das Kriminalreferat Innere Stadt angerufen und berichtet, die gesuchten Verdächtigen zu sein. Sie hätten ihre Fahndungsfotos in einer Zeitung entdeckt. Die Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Die Kreditkartenbetrüger wählten am Dienstag die Hinweisnummer der Polizei, unter der diese um Informationen zur Identität der Verdächtigen bat. „Sie sind dann gleich zur Einvernahme auf die Inspektion gekommen“, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Die jungen Österreicher mit den Geburtsjahren 1988, 1992 und 1993 waren geständig. Sie sollen ihrem Opfer im September 2016 die Kreditkarte gestohlen und in weiterer Folge in mehreren Lokalen und Geschäften damit bezahlt haben. Der Gesamtschaden betrug mehr als 9.500 Euro. (APA)