Hall in Tirol – Sie beobachteten ihr Opfer, dann schlugen sie zu: Das Landeskriminalamt Tirol sucht nach einem Pärchen, das am Dienstag einen Pensionisten gezielt bestohlen hat.

Die beiden hatten kurz vor 16 Uhr einen 73-Jährigen im Visier, als er einen größeren Betrag bei seiner Bank abhob. Als er zurück in die Tiefgarage am Stadtgraben ging, verwickelte das Paar den Mann in ein Gespräch. Ein Ablenkungsmanöver. Sie entwendeten ihm geschickt das Geld – laut Polizei ein unterer vierstelliger Betrag.

Wie das LKA mitteilte, waren dieselben Verdächtigen am 3. Mai auch in Schwechat mit dem Trick erfolgreich. Hier erbeuteten sie sogar ein paar Tausend Euro mehr. Die Tiroler Ermittler bitten um Hinweise auf die Unbekannten an jede Polizeidienststelle. (TT.com)