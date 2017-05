Berlin/Hamburg – Die deutsche Bundeswehr hat im Zuge der Affäre um den rechtsextremen Oberleutnant Franco A. laut einem Medienbericht Disziplinarverfahren gegen zwei frühere Vorgesetzte des mittlerweile inhaftierten Soldaten eingeleitet. Darüber habe Verteidigungsstaatssekretär Gerd Hoofe am Mittwoch den Verteidigungsausschuss informiert, berichtete der Spiegel.

Die Verfahren richten sich demnach gegen Generalmajor Werner Weisenburger, den Chef des Streitkräfteamts, und Stephan H., der damals als Rechtsberater dort eingesetzt war. Konkret werde ihnen vorgeworfen, die Dienstpflichten verletzt zu haben, weil sie 2014 konkrete Hinweise auf die rechtsextreme Gesinnung von Franco A. nicht an den Militärischen Abschirmdienst (MAD) weiterleiteten.

Bei der Durchsuchung aller Kasernen der Bundeswehr sind unterdessen weitere Andenken an die Wehrmacht gefunden worden. Das bestätigten Kreise des Verteidigungsministeriums am Mittwoch. Eine genaue Zahl wurde nicht genannt. Entdeckt worden seien unter anderem Münzen mit Motiven der Nazi-Streitkräfte und Wandbilder. Keiner der Funde sei aber so schwerwiegend wie in den Kasernen in Donaueschingen (Baden-Württemberg) oder im französischen Illkirch, wo auch Franco A. stationiert war. An beiden Orten war ein Raum in der Kaserne mit Wehrmachts-Andenken dekoriert worden.

Schulz kritisierte Umgang mit Affäre

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen berichtet dem Verteidigungsausschuss des Bundestags am Mittwoch von der Durchsuchung, die am Dienstag endete. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz kritisierte den Umgang von der Leyens mit der Affäre um rechtsextreme Tendenzen in der Bundeswehr scharf. Dass von der Leyen die Soldaten unter einen „Pauschalverdacht“ stelle, sei „absolut inakzeptabel“ und führe zu einem „Vertrauensverlust“ der Öffentlichkeit in die Streitkräfte, sagte Schulz am Mittwoch in Berlin. Der Eindruck der „Selbstverteidigungsministerin“, die sich „in umfassender Form ihrer Führungsverantwortung zu entziehen versucht“, habe sich in den letzten Tagen erhärtet. Der Bundestag befasst sich am Mittwochnachmittag in einer aktuellen Stunde mit der Affäre.

Der seit Ende April inhaftierte Oberleutnant Franco A. hatte sich monatelang als syrischer Flüchtling ausgegeben und offenbar ein Attentat geplant. Mit der fiktiven Identität sollte der Verdacht auf Asylbewerber gelenkt werden.

2014 war Franco A. als Student der französischen Elite-Militäruniversität Saint-Cyr durch eine Master-Arbeit mit dem Titel „Politischer Wandel und Subversionsstrategie“ aufgefallen. Sie erschien der Universität als klar rechtsextrem und rassistisch. Deswegen empfahl die Uni der Bundeswehr sogar, Franco A. aus dem Militärdienst zu entfernen.

Akte nach einer Vernehmung geschlossen

Die Akte wurde aber nach einer Vernehmung von Franco A. geschlossen. Entgegen den Regeln informierten damals weder der Chef des Streitkräfteamts noch der Rechtsberater den MAD über den konkreten Verdacht gegen den angehenden Offizier. Die Behörden waren ihm auf die Spur gekommen, weil er im heurigen Jänner eine Schusswaffe auf einer Toilette des Flughafens Wien deponiert hatte. (APA/AFP/dpa)