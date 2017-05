Innsbruck – Eine Serie von Reifendiebstählen beschäftigt die Innsbrucker Polizei. Bereits zwischen Ende Februar und Mitte März waren Unbekannte in – vorwiegend versperrten – Tiefgaragen in den Stadtteilen Sieglanger und Wilten auf Beutetour. Insgesamt wurden 18 Sätze Leichtmetallräder für Autos gestohlen. Einige waren in den Garagen gelagert. Andere montierten die Diebe direkt von den Wagen ab.

Die Polizeiinspektion Innere Stadt bitte nun um Hinweise. Die wichtigsten Fragen:

- Hat jemand in den Wochen etwas Verdächtiges gesehen?

- Kann jemand Angaben zu Personen oder Fahrzeugen, die im Zusammenhang mit diesen Diebstählen stehen könnten, machen?

- Wurden jemandem Leichtmetallräder angeboten? Wenn ja, von wem?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 059133/7584-100 zu melden. (TT.com)