Jenbach – Einmal zu oft war ein Dieb am Mittwoch in Jenbach aktiv. Der Mann wurde am Nachmittag von Polizisten in Jenbach gefasst: Er hatte den Ermittlern zufolge zunächst am Montag auf einem Firmenparkplatz in Münster einen versperrten Klein-Lkw der Marke Mercedes-Benz Vito gestohlen.

Am Mittwoch nahm er dann in Wörgl ein Fahrzeug unbefugt in Betrieb. Der 46-jährige in Italien wohnhafte Serbe wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt eingeliefert. (TT.com)