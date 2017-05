Innsbruck – Bei einem prominenten Unterländer hatte ein Kroate im Jahr 2010 Unterschlupf bekommen. Die Abmachung: kostenfreies Wohnen gegen Hausmeister- und Botendienste. Diesen Februar musste der 50-Jährige das geschichtsträchtige Haus jedoch wieder verlassen.

Hatte der Sohn des teils zu betreuenden und bettlägerigen Unterländers doch letzten Sommer festgestellt, dass vom Konto seines Vaters enorme Summen abgehoben wurden. Nach längerer Wartezeit und Beobachtung konnte der Beheber schnell in Person des Hausbesorgers dingfest gemacht werden. Bei einem Fehlbetrag von 18.400 Euro war dann Schluss.

Der 50-Jährige leugnete jedoch gestern am Landesgericht jede Art von Veruntreuung. Vielmehr habe er für den Unterländer mit dessen Bankomatkarte etliche Einkäufe, Einzahlungen und Behebungen erledigen müssen. Mit dem Geld seien zudem rumänische Pflegerinnen bezahlt worden. „Aber 1200 Euro an einem Tag für einen Bettlägerigen? Oder 1400 Euro in neun Tagen?“, zweifelte Staatsanwältin Gertraud Pfeifenberger. Auffallend auch, dass oft an einem Tag hintereinander 400 Euro behoben worden waren. Nun kommt der Unterländer per Rollstuhl als Zeuge zu Gericht. (fell)