Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Im Dezember wurden im Raum Innsbruck drei Frauen brutal attackiert. Nach der dritten Attacke und einer Verfolgungsjagd nach Zirl klickten schließlich am 22. Dezember für einen Kroaten die Handschellen. Seither laufen gegen den 26-Jährigen Ermittlungen wegen Raubes und Mordversuchs. Bis heute zeigt sich der Verdächtige zu den Vorwürfen nicht geständig – und dies, obwohl er über DNA und Fingerabdrücke teils eindeutig überführt scheint.

Das Vorleben des Mannes führte ihn aber dennoch bereits gestern zu einem Prozess ans Landesgericht. Im Vergleich zur Überfallsserie vom Dezember ging es freilich vor Strafrichter Bruno Angerer mit Einbruchsdiebstählen in Autos und Wohnungen in Innsbruck, Natters und Völs um Kleinigkeiten.

Nach einem vollkommen in Ruhe verlaufenen Prozess wollte sich der Kroate mit seinem Verteidiger über das Urteil von einem Jahr Haft (plus ein Monat Widerruf) beraten. Schon während des Prozesses war der Mann von drei routinierten Justizwachebeamten streng bewacht worden. Wie meist in solchen Fällen zog man sich zur Beratung darauf mit den Wachebeamten in Richtung Saalausgang zurück, um in Ruhe weit weg von Staatsanwalt und Richter abwägen zu können. So weit kam es aber nicht. Machte der Kroate doch plötzlich einen Satz nach hinten, spurtete ansatzlos am noch diktierenden Richter vorbei, riss das allerletzte Fenster auf und sprang aus dem ersten Stock des Landesgerichts direkt vor dem Hofeingang in der Bürgerstraße in die Freiheit.

Da der Kroate wohl zufällig eine perfekte Landung in den Schotter eines riesigen Pflanzentroges hingelegt hatte, machte es für die Beamten keinen Sinn, den halsbrecherischen Sprung zu wiederholen.

Der Alarm griff jedoch sofort. So stürmten schon eine Minute später etliche Polizeibeamte aus der Inspektion Innere Stadt und nahmen zu Fuß und per Blaulicht die Verfolgung einerseits in Richtung Stadt und andererseits in Richtung Klinik auf. Hektik bestimmte das Straßenbild in der Innenstadt, wobei ein Autofahrer an einer Kreuzung die Folgetonhörner ignorierte und fast einen schweren Unfall provozierte. Schon nach einer knappen halben Stunde war der Spuk jedoch vorbei. Die Alarmfahndung hatte beim Marktgraben gegriffen. Dort konnte der Flüchtige im Beisein etlicher Passanten eingekreist und wieder festgenommen werden. Der erste Weg führte den 26-Jährigen dann zum Polizeianhaltezentrum.

Glück im Unglück, nichts war passiert. In seinem Stress hatte sich der Kroate zum Glück auch zu nichts Unüberlegtem hinreißen lassen. Für Andreas Stutter, Vizepräsident des Landesgerichts, dürfte dies gestern überhaupt die erste erfolgreiche Flucht während eines Prozesses am Landesgericht gewesen sein.

Der Kroate bewies bei seiner Flucht übrigens Spürsinn. War das Fluchtfenster doch das einzige im Saal, das ihn in die Freiheit führen konnte – alle anderen hätten den 26-Jährigen in den abgesicherten Gerichtsinnenhof geführt.

General Josef Schmoll, Abteilungsleiter im Justizministerium für Sicherheit, Bauwesen und Aufsicht im Strafvollzug, äußerte gegenüber der TT, dass es in der Hand der jeweiligen Justizanstalt liege, derartige Häftlinge auch adäquat zu bewachen. Dies wird anhand von drei (normal zwei) gut ausgebildeten Beamten vor Ort gestern auch sicher der Fall gewesen sein. Laut Schmoll wird man den Vorfall nun aber analysieren und könnte allenfalls auch bei Gerichten anregen, derartige Fälle künftig nicht mehr in Sälen zu verhandeln, die einen Sprung ins Freie ermöglichen. So sind die Fenster am Landesgericht beispielsweise nicht versperrt. Dazu sind einem Angeklagten laut Strafprozessordnung für die Dauer des ganzen Prozesses die Handschellen abzunehmen. Ein Gerücht wurde noch gestern bestätigt: Der Kroate hatte während seiner kurzen Flucht die Kleidung gewechselt.