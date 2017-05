Innsbruck — Der Tod von zwei Frauen in einer Innsbrucker Wohnanlage bleibt vorerst rätselhaft: Die Freitagmittag durchgeführte Obduktion führte zu keinem klaren Ergebnis, die „Todesursachen konnten nicht festgestellt werden", sagt Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes. Aber durchaus möglich, dass die toxikologische Untersuchung Licht ins Dunkel bringt: „Das Ergebnis ist aber erst in einigen Wochen zu erwarten", so Pupp weiter.

Wie berichtet, haben Nachbarn am Donnerstag die Polizei auf den Verwesungsgeruch im Haus Mariahilfpark 2 aufmerksam gemacht. Als die Beamten die Wohnung öffneten, stießen sie auf die Leichen von zwei Frauen. „Bei den Toten handelt es sich um die 88-jährige Mutter und die 67-jährige Tochter", sagt Pupp. Die aus Bulgarien stammenden Frauen lebten sehr zurückgezogen, hatten zwar Verwandte in Innsbruck, aber keinen Kontakt zu ihnen.

Weder die Gerichtsmediziner noch die Tatort-Experten der Polizei fanden bei der Obduktion bzw. in der Wohnung der Frauen Hinweise auf Fremdverschulden. „Es gibt keine Anhaltspunkte, dass ein Fremder in der Wohnung war", sagt Pupp: „Das gilt auch für einen erweiterten Suizid."

Aufgrund des Zustandes der Leichen gehen die Ermittler davon aus, dass die Frauen bereits vor mehreren Wochen starben. Ein mögliches Szenario ist, dass die Tochter zuerst aus dem Leben schied, und in der Folge die pflegebedürftige Mutter. (tom)