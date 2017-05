Kufstein – Es war ein „Blitz-Einbruch“: Etwa 20 Sekunden benötigten zwei bisher unbekannte Täter, um am Samstag gegen 1.30 Uhr das Schaufenster eines Waffengeschäftes im Zentrum von Kufstein zu zertrümmern. Womit die Vitrine frei war und die beiden auch schon auf ihre Beute zugreifen konnten – zwei Jagdgewehre samt Zubehör wie Zielfernrohre im Wert von rund 10.000 Euro. Ein dritter Täter wartete mit dem Fluchtauto. Der Gesamtschaden soll laut Polizei bei 13.000 Euro liegen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei schlugen die Täter mit einem Hammer, der in ein Tuch gewickelt war, auf das Schaufenster. „Damit sollte offenbar der Lärm gedämpft werden“, schilderte Chefermittler Josef Stöfan von der Polizeiinspektion Kufstein das Vorgehen.

Der Einbruch blieb allerdings nicht unbeobachtet. Als die maskierten Täter zum Fluchtauto liefen, stellte sich ihnen ein Zeuge entgegen – ein 20-Jähriger aus Kufstein. Der junge Mann bezahlte seinen Mut mit einer Verletzung: Einer der Flüchtenden schlug ihm mit dem Gewehr-Schaft ins Gesicht. „Der Zeuge ist leicht verletzt worden. Er hat einen Bluterguss erlitten, befindet sich aber in häuslicher Pflege“, sagte der Chefermittler.

Die Bilder der Überwachungskameras sind wenig brauchbar, die Täterbeschreibung der Zeugen nur vage. Die beiden flüchtenden Männer sollen 170 bis 180 Zentimeter groß sein. Sie sollen dunkle Kapuzenpullover getragen haben. Einer der beiden hat laut Zeugen ein weißes Tuch mit einem Totenkopfmuster getragen. Das Fluchtfahrzeug soll, wie es zunächst hieß, ein dunkler Mercedes älteren Baujahres mit vermutlich österreichischem Kennzeichen gewesen sein. Nach Auswertung der Kamerabilder konnte die Marke Mercedes nicht bestätigt werden, so der Polizeisprecher. Die Spurensicherung sei abgeschlossen, mit der Zeugenbefragung sei man noch befasst, hieß es am Samstagnachmittag. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Kufstein unter 059133/7210 erbeten. (TT, hwe)