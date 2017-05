Kufstein – Zwei Unbekannte brachen in der Nacht auf Samstag in ein Waffengeschäft in Kufstein ein. Die maskierten Täter schlugen gegen 1.30 Uhr die Ausstellungsvitrine ein und nahmen zwei Langwaffen an sich. Anschließend flüchteten sie zu Fuß zum Fluchtfahrzeug. Dort wartete laut Polizei ein dritter Mann.

Auf der Flucht versuchte ein 20-jähriger Tiroler die beiden Täter aufzuhalten. Laut Polizei wurde er dann vermutlich mit dem Schaft einer Langwaffe ins Gesicht geschlagen und verletzt. Der Mann wurde ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.

Die Einbrecher waren mit einem dunklen Mercedes Benz, älteres Baujahr und vermutlich österreichischem Kennzeichen unterwegs. (TT.com)