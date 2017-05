Kühtai – Samstagnachmittag gegen 14.20 Uhr brachen Unbekannte in eine Alpenvereinshütte im Kühtai ein. Im ersten Stocken machten sie sich mit einem Winkelschleifer an einem Tresor zu schaffen. Dabei entwickelte sich eine so große Hitze, dass die Gegenstände im Safe zu brennen begannen. Zudem dürften die Funken geflogen, denn Teile der Einrichtung wurden angesengt.

Rauch entwickelte sich – und die Brandmelder schlugen an. Bei der Leitstelle ging die Alarmierung ein, die Freiwilligen Feuerwehren Silz und Ochsgarten rückten aus. Die Männer dämmten den Schwelbrand schnell ein und verhinderten, dass sich ein Brand entwickelte.

Die lauten Rauchmelder, der Rauch und so schnell die nahenden Feuerwehren dürften die Einbrecher wohl vertrieben haben. Sie waren jedenfalls verschwunden, als die Einsatzkräfte eintrafen. Viel Beute machten sie auch nicht: ein bisschen Kleingeld (Münzen) und Schmuck, der außerhalb des Tresors lag, wurden gestohlen. (TT.com)