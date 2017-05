Von Helmut Wenzel

Landeck – In der „Causa Hasliweg“ in Landeck-Perfuchs sind weiterhin Gerichte und Anwälte beschäftigt – die TT berichtete. Die Stadt hat das im Rohbau befindliche Chalet-Projekt gestoppt, Bauwerber Gerhard Walser sieht sich von der Stadt schikaniert: „Ich will nur das bauen, was rechtlich möglich ist. Aber die Stadt agiert alles andere als bürgerfreundlich.“ Die Stadt wiederum wirft Walser vor, er halte sich nicht an die Vorgaben und er habe einen Schwarzbau errichtet.

Beim Bauprojekt – bei den Abständen und Grenzlinien – geht es um Zentimeter. Weil schon früher eine Differenz von zehn Zentimetern festgestellt worden sei, möchte er prüfen, ob mit der Vermessung alles passt. Also beauftragte Walser ein befugtes Baubüro (Anm.: Name der Redaktion bekannt), Einsicht in den digitalen Bebauungsplan zu nehmen.

„Wenn Sie die Fluchtlinien digital haben, ersuche ich Sie, mir diese zukommen zu lassen“, schrieb der Chef des Baubüros, ein Ziviltechniker, Anfang April an das Stadtbauamt.

„Geben Sie vorerst Ihr Anliegen zum dortigen Bebauungsplan bekannt“, war die Antwort. Telefonisch sei der Bauamtsleiter trotz mehrerer Versuche nicht erreichbar gewesen, stellte der Ziviltechniker fest und setzte seine Kommunikation per E-Mail fort. Er benötige den Bebauungsplan in digitaler Form, damit der Projektwerber die Möglichkeit habe, eine gesetzeskonforme Einreichung zu machen. In einer Anwort aus dem Rathaus hieß es, wegen laufender Behörden- und Gerichtsverfahren sowie im Rahmen der Amtsverschwiegenheit könne nur eingeschränkt Auskunft erteilt werden.

Mitte April erinnerte der Ziviltechniker höflich das Stadtbauamt, dass er um einen Termin angesucht habe. „Ich hoffe, dass es möglich sein muss, seit Mitte März einen Termin zu bekommen.“ Zudem teile er nicht die Meinung, dass eine Verordnung der Stadtgemeinde der Amtsverschwiegenheit unterliegt.

Persönlich wolle er dazu keine Stellungnahme abgeben, sagte Bürgermeister Wolfgang Jörg gestern auf TT-Anfrage und verwies auf Stadtanwalt Ewald Jenewein.

Jenewein hat die Vorwürfe des Bauwerbers entschieden zurückgewiesen. „Es stimmt ganz einfach nicht, dass von Seiten der Stadtgemeinde jemand hintangehalten worden ist“, erklärte der Anwalt. „Der Bauwerber hat den aufsichtsbehördlich genehmigten Bebauungsplan umgehend bekommen.“ Es handle sich um einen analogen Bebauungsplan. „Das ist die rechtsgültige Grundlage, nach welcher diverse Abstände und Fluchtlinien zu prüfen sind.“ Ein digitaler Plan, wie vom Bauwerber eingefordert, sei gesetzlich derzeit nicht vorgegeben, erläuterte Jenewein auf TT-Anfrage am Montag.

Im Rechtsstreit in der „Causa Hasliweg“ ist noch kein Ende absehbar. Bauwerber Walser will Schadenersatz auf Grundlage von gewonnenen Verfahren einklagen.