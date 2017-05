New York – Der Prozess gegen die US-Fernsehlegende Bill Cosby wegen sexuellen Missbrauchs rückt näher. Vor einem Gericht in Norristown im Bundesstaat Pennsylvania beginnt am Montag die Auswahl der Geschworenen. Auftakt des eigentlichen Prozesses soll dann zwei Wochen später sein.

Mehr als 50 Frauen haben Cosby sexuelle Vergehen bis hin zur Vergewaltigung vorgeworfen, die teils mehrere Jahrzehnte zurückliegen. Das Verfahren konzentriert sich jedoch auf nur einen Fall: Eine Frau wirft dem 79-Jährigen vor, sie im Jahr 2004 unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben. Dem Schauspieler drohen bis zu zehn Jahre Haft. (APA/AFP)