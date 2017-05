Passiert in einer Firma ein Unfall, so leiden gleich mehrere Personen unter dem Ereignis. Zuerst einmal natürlich der verletzte Arbeitnehmer, jedoch auch aus diversesten Haftungsgründen auch der Unternehmer. So musste sich gestern am Landesgericht nach dem Unfall eines Lehrlings in einem Tiroler Sägewerk der Chef als Lehrherr wegen fahrlässiger, schwerer Körperverletzung verantworten. Der Fall zeigte vor Richterin Heidemarie Paul das ganze Dilemma. Einerseits der Lehrling. Er war entgegen den Anweisungen auf ein Sägemehl-Förderband geklettert und war darauf schwer verletzt worden. Andererseits der Unternehmer. Er hatte eine Maschine in Betrieb, die nicht mehr ganz den Sicherheitsvorschriften entsprach. Dafür machte Verteidiger Peter Wallnöfer die vom Arbeitsinspektorat alternativ schuldbefreienden Unterweisungen geltend. Richterin Paul gab hinsichtlich der Unterweisungsregelungen jedoch zu bedenken, dass diese an Schulungen in gewisser Stundenzahl gekoppelt sind. Ein gänzlicher Freispruch sei daher zweifelhaft. Der Mittelweg führte über eine Diversion im Ausmaß von 720 Euro für den bislang völlig unbescholtenen Unternehmer.

Eine Diversion mitsamt 200 Euro Geldbuße bekam hingegen letztmalig ein 44-jähriger Innsbrucker aufgebrummt. Der Mann hatte bei seinem Antrag auf Verfahrenshilfe in einem Gerichtsstreit ein nur lückenhaftes Vermögensbekenntnis vorgelegt. Unter anderem hatte der Beschäftigungslose „vergessen“, ein in der Türkei befindliches Sparguthaben über 10.000 Euro wahrheitsgemäß anzugeben. Aufgeflogen ist die Sache trotzdem. (fell)