Innsbruck – Ein nicht alltäglicher und gefährlicher Zwischenfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in der viel befahrenen Höttinger Gasse, wie eine Passantin der Tiroler Tageszeitung berichtet: „Ein Kombi mit britischem Kennzeichen bog gegen 16.30 Uhr mit hohem Tempo von der Schneeburggasse in die enge Einbahnstraße ein. Auf die mehrfachen Rufe von Passanten durch das geöffnete Fenster des jungen Beifahrers – auch in englischer Sprache – wie ,Stopp!‘ und ,Das ist eine Einbahn‘ reagierten die Insassen nicht.“

Trotz starken Gegenverkehrs habe der Lenker die Fahrt unbeirrt fortgesetzt. „Die meisten Pkw-Lenker konnten gerade noch rechtzeitig abbremsen. Auch sie versuchten, die Insassen des britischen Wagens auf die Einbahnregelung hinzuweisen – umsonst: Der Fahrer ignorierte sämtliche Warnungen.“

Nur mit viel Glück sei es zu keinem Zusammenstoß mit den regelkonform bergwärts fahrenden Autos gekommen, erklärte die Passantin gestern der TT gegenüber. Zu guter Letzt sei es dem Unbekannten gelungen, auch die unübersichtliche Kurve im untersten Teil der steilen Höttinger Gasse zu bewältigen und die Wahnsinnsfahrt ohne Unfall zu beenden. Die Nachfrage bei der Polizei habe übrigens ergeben, dass die Aktion ohne Folgen bleibt: Es wurde keine Anzeige erstattet. (TT)